2018-08-31T12:41:26+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили арсенал

Боеприпасы военных времен нашли в Поныровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряды изъяли и вывезли на полигонСнаряды изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 августа в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На боеприпасы наткнулись поисковики отряда «Курган».

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли семь артиллерийских снарядов, 11 минометных мин и 19 ручных гранат. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

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