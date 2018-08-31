Под Курском обнаружили арсенал
Боеприпасы военных времен нашли в Поныровском районе
Снаряды изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 августа в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. На боеприпасы наткнулись поисковики отряда «Курган».
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли семь артиллерийских снарядов, 11 минометных мин и 19 ручных гранат. Все снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.