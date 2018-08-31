Курская область на первом месте в стране по исполнению программ капремонта в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-31T12:12:57+03:00

Это – данные рейтинга регионов на основе мониторинга, который активисты провели в каждом субъекте РФ

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Баллы выставляли за темпы проведения работ, объемы собираемости взносов, эффективность планирования и использования средств. По каждому из критериев субъекту РФ присваивались баллы, затем они суммировались. Максимальное число баллов – 313 – набрала Курская область.

В 2018 году Фонд капремонта направит на реализацию региональной программы порядка 925 миллионов рублей.

- Договоры на проведение капитального ремонта были заключены по 193 многоквартирным домам. На сегодняшний день принято 227 видов работ по 143 многоквартирным домам. Этот показатель позволил набрать 80 баллов по критерию «Выполнение планов работ за 1 полугодие 2018 года», - прокомментировал генеральный директор Фонда капремонта Артур Иванов.

По критериям «Собираемость взносов на 1 июля 2018 года» и «Эффективность использования средств» Курская область набрала 72 и 84 балла соответственно.

По словам руководителя Фонда, такие показатели достигнуты благодаря тому, что за последнее время задолженность по взносам удалось сократить на 17 миллионов рублей. За 7 месяцев 2018 года было начислено 592 млн рублей, а собрано 609 млн рублей. Процент собираемости превысил 102 %.

Кроме того, наш регион получил 77 баллов по критерию «Уровень реализации 30-летних программ». В соответствии с краткосрочным планом, в этапе 2018-2019 капитальный ремонт запланирован в 264 многоквартирных домах.