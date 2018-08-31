СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-31T12:06:35+03:00

За безопасностью детей в эти дни будет следить группировка более 6000 человек и свыше 670 единиц техники

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Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники МЧС России будут дежурить на 458 объектах.

Первые звонки в Курской области прозвучат 1 и 3 сентября. За безопасностью детей в эти дни будет следить группировка общей численностью более 6000 человек и свыше 670 единиц техники. Помимо спасателей, пожарных и сотрудников правоохранительных органов на торжественных линейках будут дежурить представители казачества, курского отделения ВДПО, добровольцы. Готовы к реагированию на возможные нештатные ситуации – службы ЖКХ, энергетики, газовики, сообщили в МЧС.

Непосредственно перед началом торжественных мероприятий будут осмотрены все объекты на предмет соблюдения требований безопасности.

Также с 1 сентября по 1 октября пройдет месячник пожарной безопасности в общеобразовательных школах, в рамках которого пройдут тренировки по эвакуации, дни открытых дверей в пожарных частях, занятия по пожарной безопасности в рамках уроков ОБЖ.

3 сентября пройдут открытые уроки в общеобразовательных школах.