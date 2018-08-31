В Курской области рано утром горели гаражи

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-31T11:21:26+03:00

К счастью, никто из людей не пострадал

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В 04:30 31 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании гаража на улице Мира в Железногорске.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП и приступили к тушению в 04:35. Загорание локализовано в 04:39, ликвидировано в 04:44. К счасью, пострадавших нет.

В результате пожара в металлическом гараже №1 размером 6х4 метра сгорели вещи бывшие в употреблении, а в металлическом гараже №2 размером 5х3 метра в автомобиле «Лада Гранта» поврежден моторный отсек, левое переднее колесо и салон автомобиля.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.