Курянка убила свою дочь
Женщина проведет в колонии восемь лет
Потерпевшая скончалась на местеФото: из архива "КП"
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27 июня 2018 года вечером 52-летняя жительница Курска вместе с 29-летней дочерью распивали спиртные напитки в своей квартире. В ходе застолья они поссорились, мать схватила нож и ударила им дочь несколько раз в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК по Курской области.