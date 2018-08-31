2018-08-31T11:06:27+03:00
Происшествия

Курянка убила свою дочь

Женщина проведет в колонии восемь лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевшая скончалась на местеПотерпевшая скончалась на местеФото: из архива "КП"
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27 июня 2018 года вечером 52-летняя жительница Курска вместе с 29-летней дочерью распивали спиртные напитки в своей квартире. В ходе застолья они поссорились, мать схватила нож и ударила им дочь несколько раз в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК по Курской области.

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