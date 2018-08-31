В центре Курска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-31T10:43:14+03:00

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В связи с установкой заглушек на участке тепловой сети по ул. Володарского 31 августа с 0:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. Володарского, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59;

- ул. Уфимцева, 17;

- ул. Можаевская, 12, 13/а1-13/а2, 15, 16, 16а, 17, 20;

- ул. Горького, 27, 31/8, 37, 37а, 35, 40, 47, 50, 51, 55, 64а, 65, 70;

- ул. Зеленко, 1, 3, 5, 6а, 6б, 6г, 6в, 7, 7а, 9;

- ул. Ленина, 37, 51, 53, 55а.

В связи с ремонтом магистральной тепловой сети по ул. Володарского 31 августа с 20:00 до 20:00 5 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. Володарского, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59;

- ул. Можаевская, 12, 16а;

- ул. Горького, 31/8, 37, 37а, 35, 40, 47, 50, 51, 55, 64а, 65, 70;

- ул. Зеленко, 1, 3, 5, 6а, 6б, 6г, 6в, 7, 7а, 9;

- ул. Ленина, 37, 51, 53, 55а.