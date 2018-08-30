2018-08-30T16:47:36+03:00
Общество

В Курске оценили качество яблочного сока

Оценки ставили эксперты и покупатели
Светлана ВОЛКОВА
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Самый лучший яблочный сок - домашнийСамый лучший яблочный сок - домашнийФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сравнительный смотр качества прошел в одном из гипермаркетов Курска. В формате «контрольная закупка» оценивали товары, которые продают в торговых предприятиях Курской области.

В смотре конкурировали семь образцов сока, шесть из которых предназначены для питания детей старше 3-х лет дошкольного и школьного возраста. Образцы предварительно прошли экспертизу в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

По результатам лабораторных испытаний пять образцов соответствовали всем требованиям нормативной документации и заявленным производителем характеристикам. Это «J7», ООО «Лебедянский», Липецкая обл., г. Лебедянь; «4 сезона», АО «Белгородский молочный комбинат», г. Белгород; «Добрый», АО «Мултон», Московская обл., г. Щелково; «Давыдовский продукт», ООО «Давыдовский овощесушильный завод», Воронежская обл., пос. Давыдовка; «Вико», ООО «Южная соковая компания», Краснодарский край, г. Белореченск.

Два образца сока были признаны не соответствующими: «Корочанские сады», ООО «Корочанские сады», Белгородская обл., с. Поповка и «Сады Придонья», ОАО «Сады Придонья», Волгоградская обл., пос. Сады Придонья.

В них было обнаружено завышение компонентов, которые образуются в ходе получения, хранения и переработки соков и соковой продукции и оказывают негативное влияние на ее потребительские свойства, обладают токсическим действием.

Аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем.

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