2018-08-30T15:24:39+03:00
Общество

В Курске пройдет завершающий пикник уходящего лета

Организаторы приготовили подарки участникам
Светлана ВОЛКОВА
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В сентябре пройдет последний пикник проектаВ сентябре пройдет последний пикник проектаФото: Из архива КП.
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1 сентября в 18.00 в парке Героев Гражданской войны пройдет завершающий пикник уходящего лета в рамках проекта «Зона газона».

В рамках образовательного пикника состоятся две лекции на темы, победившие в онлайн-опросе. Всего в нем участвовало более 360 курян, которые проголосовали за темы «Мотивация» и «Летняя форумная кампания».

Спикерами площадок станут молодые, но уже известные в Курске люди, в том числе участники всероссийских образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук», «Славянское содружество».

Организаторы пикника готовят для участников подарки от партнеров, тематическую фотозону, посвященную Дню знаний, и большое количество интерактивных мероприятий.

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