2018-08-30T14:51:59+03:00
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На выходных в Курске пройдут автогонки

Незабываемые впечатления у зрителей оставят автошоу каскадеров и концерт
Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают на автогонкиКурян приглашают на автогонкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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1 - 2 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» в Курске спортсмены дисциплины «Автокросс» примут участие в этапах чемпионата и первенства России, чтобы продолжить борьбу за призовые места и заветные очки.

В кроссе примут участие спортивные автомобили разных технических групп: Супер 1600, Д2-Н, Д3-спринт, Супер багги, Т1-2500, Д2-классика, СуперАвто.

В гонке участвуют как начинающие спортивную карьеру гонщики, так и титулованные автокроссмены из Курска, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Екатеринбурга, Ижевска, Омска, Первоуральска, Твери, Рязани, Тюмени, Челябинска, Красноярска, Тольятти, Ставрополя, Смоленска, Кисловодска, Ростова, Новосибирска, Нижнекамска, Иркутска, Йошкар-Олы, Белгорода, Ульяновска, Волгограда, Перми, Кирова, Севастополя, Республики Марий-Эл, Карачаево-Черкессии.

Незабываемые впечатления у зрителей оставят автошоу каскадеров и концертная программа.

Торжественное открытие соревнований – 2 сентября в 11.00.

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