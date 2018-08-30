В центре Курска перекроют движение
На Володарского перекроют дорогу до 14 октября
Движение будут перекрывать на ряде улиц городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за работ по ремонту тепловых сетей с 31 августа по 14 октября закрывается движение автотранспорта по улице Володарского. Движение будет перекрыто на участке от улицы Можаевской до улицы Кати Зеленко.
Также в связи с выполнением работ по ремонту участков подземного газопровода закрывается движение автотранспорта на ряде других улиц Курска:
по улице Борзеновская (в районе дома № 86) - 31 августа с 9.00 до 20.00.
по улице Коммунальная (в районе дома № 91) - 3 сентября с 9.00 до 20.00.