Курянина поймали на фиктивной прописке иностранцев

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-30T14:40:45+03:00

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В Курске участковые уполномоченные Сеймского отдела полиции в рамках профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Выяснилось, что двое иностранцев зарегистрированы в жилье у 42-летнего безработного курянина, который за деньги прописал их в своем доме, не собираясь предоставлять им жилье. Фактически иностранцы жили по другому адресу и больше с мужчиной не встречались.

Фиктивная прописка иностранцам требовалась для законного пребывания на территории Российской Федерации и дальнейшего трудоустройства.

Сейчас по этому факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. За это преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.