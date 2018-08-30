2018-08-30T14:40:45+03:00
Происшествия

Курянина поймали на фиктивной прописке иностранцев

Мужчина незаконно зарегистрировал приезжих
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит уголовное делоКурянину грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
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В Курске участковые уполномоченные Сеймского отдела полиции в рамках профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Выяснилось, что двое иностранцев зарегистрированы в жилье у 42-летнего безработного курянина, который за деньги прописал их в своем доме, не собираясь предоставлять им жилье. Фактически иностранцы жили по другому адресу и больше с мужчиной не встречались.

Фиктивная прописка иностранцам требовалась для законного пребывания на территории Российской Федерации и дальнейшего трудоустройства.

Сейчас по этому факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. За это преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

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