2018-08-30T13:40:29+03:00
Происшествия

Пьяный курянин пытался дать взятку сотруднику ДПС

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Подозреваемый принес инспектору 20 тысяч рублейПодозреваемый принес инспектору 20 тысяч рублейФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Курянин подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу.

8 августа 2018 года пьяный подозреваемый ехал на машине. Его остановил сотрудник ДПС и составил протокол. 10 августа утром мужчина в служебном кабинете передал инспектору ОГИБДД ОМВД по Медвенскому району 20 тысяч рублей, пытаясь избежать административной ответственности.

Инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске оценили качество яблочного сока
В Курске будут отключать свет
В Курске пройдет завершающий пикник уходящего лета
На выходных в Курске пройдут автогонки
В центре Курска перекроют движение
Курянина поймали на фиктивной прописке иностранцев
Осудили экс-бухгалтера курского Союза художников
Под Курском «Фольксваген» столкнулся с трактором
В Курске задержали парня с марихуаной
На Курской таможне обнаружили контрабандную камбалу
В Курскую область из Уганды будут поставлять чай и кофе
Под Курском погиб водитель «Газели»
Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей
Курянам расскажут о кино
В Курске разыскивают водителя хэтчбека, устроившего ДТП на проспекте Кулакова
Курян познакомят с историей Дня знаний
В Курской области отмечен приток населения
Курянка перевела мошеннику 315 тысяч рублей
В курских хозяйствах скот держат рядом с отходами
Под Курском легковушка столкнулась с рельсовым автобусом
В Курской области сохраняется пятый класс пожарной опасности
Курская область готова к отопительному сезону на 90%
В Курской области могут узаконить строительство в охранной зоне заповедника
В Курской области стали строить больше жилья