Пьяный курянин пытался дать взятку сотруднику ДПС
Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Курянин подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу.
8 августа 2018 года пьяный подозреваемый ехал на машине. Его остановил сотрудник ДПС и составил протокол. 10 августа утром мужчина в служебном кабинете передал инспектору ОГИБДД ОМВД по Медвенскому району 20 тысяч рублей, пытаясь избежать административной ответственности.
Инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы. Расследование продолжается.