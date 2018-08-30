Пьяный курянин пытался дать взятку сотруднику ДПС

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-30T13:40:29+03:00

Подозреваемый принес инспектору 20 тысяч рублей Фото: из архива "КП"

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Курский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Курянин подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу.

8 августа 2018 года пьяный подозреваемый ехал на машине. Его остановил сотрудник ДПС и составил протокол. 10 августа утром мужчина в служебном кабинете передал инспектору ОГИБДД ОМВД по Медвенскому району 20 тысяч рублей, пытаясь избежать административной ответственности.

Инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы. Расследование продолжается.