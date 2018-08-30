Под Курском «Фольксваген» столкнулся с трактором

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-30T11:55:18+03:00

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29 августа примерно в 20:06 на 27 километре автомобильной дороги Тим – Щигры 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» столкнулся с трактором К-701, который двигался во встречном направлении. За которого сидел 46-летний водитель.

На место ДТП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 13 Щигровского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель «Фольксвагена» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.