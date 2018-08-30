На Курской таможне обнаружили контрабандную камбалу

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-30T10:27:47+03:00

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В пункт пропуска Крупец Курской таможни въехал автомобиль марки «DAF» с молдавскими номерами, который следовал из Россию в Республику Молдова. В машине перевозилось свыше 20 тонн рыбных консервов и икры.

Таможенники осмотрели автомобиль и обнаружили в нем пять коробов вяленой камбалы общим весом 40 килограммов и три короба вяленой корюшки общим весом 22 килограмма. Документов на рыбу не было, сообщили в пресс-службе Курской таможни.

Перевозчик ничего пояснить не смог. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по факту сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, наименовании и весе товаров при убытии с территории Таможенного союза. Нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.