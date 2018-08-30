В Курскую область из Уганды будут поставлять чай и кофе

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-30T09:42:25+03:00

В регионе с визитом побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Олва Джонсон Агара

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Делегация Республики Уганда посетила Курскую Торгово-промышленную палату. В ее составе – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Олва Джонсон Агара и первый секретарь Посольства Сьюзен Окоди. От Курской области участие в переговорах приняли представители администрации Курской области, ТПП, общественных организаций, предприятий и высших учебных заведений.

Представителей Уганды ознакомили с экономическим потенциалом нашего региона, провели для них презентации ряда курских предприятий и организаций. Курские вузы рассказали иностранным гостям о возможностях обучения студентов из Уганды по стипендиальным программам.

Посол выразил заинтересованность в установлении контактов в сфере экономки, инвестиций, культуры, образования, туризма.

- По итогам встречи достигнуты договоренности между Курской ТПП и ТПП Уганды, которые мы оформим в соответствующем меморандуме. От представителей Уганды мы также ждем предложений по поставкам кофе, чая, какао-бобов. С их стороны высказана заинтересованность в закупках оборудования курских предприятий для добывающей промышленности Уганды, - рассказал президент Курской торгово-промышленной палаты Виктор Гребенников.

В ходе визита представители дипмиссии возложили цветы на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» и на мемориальном комплексе «Курская дуга».