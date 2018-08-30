Под Курском погиб водитель «Газели»

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-30T09:46:18+03:00

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29 августа примерно в 23:00 59-летний водитель «Газели» ехал по автомобильной дороге Дьяконово – Суджа – граница с Украиной со стороны Суджи в сторону Курска, сообщили в УМВД по Курской области.

На 23 километре трассы он столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 25-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. От удара «Газель» вылетела на встречную полосу и опрокинулась на проезжую часть. Затем в нее врезался ВАЗ-2110, за рулем которого сидел 34-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте. Водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ-2110 – 32-летняя женщина-пассажир, двухлетняя и 12-летняя девочки получили ранения и были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.