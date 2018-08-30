2018-08-30T09:36:01+03:00
Деловой Курск

Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей

Такие данные приводит Курскстат
Светлана ВОЛКОВА
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По официальным данным зарплата курян выросла на 11 процентовПо официальным данным зарплата курян выросла на 11 процентовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Среднемесячная оплата труда работников Курской области в первом полугодии 2018 года составила по официальным данным 29,3 тысячи рублей. Она выросла к аналогичному периоду прошлого года на 11%. Такие данные приводит Курскстат.

В разрезе основных отраслей экономики области уровень оплаты труда за этот период составил: в сельском хозяйстве – 27 тыс. рублей, в промышленном комплексе – 32,2 тыс. рублей, обрабатывающих производствах – 27,6 тыс. рублей, строительстве – 27,8 тыс. рублей, оптовой и розничной торговле – 24,3 тыс. рублей, по отрасли транспортировка и хранение – 29,7 тыс. рублей.

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