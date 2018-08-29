Курянам расскажут о кино

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-29T16:18:22+03:00

Встречи в парках продлятся и в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

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30 августа в 17.00 в сквере на площади К.К. Рокоссовского пройдет литературно-познавательная программа «С книжных страниц – на экран». Организаторы расскажут об истории отечественного кинематографа, литературных произведениях, которые были не раз экранизированы. Юные кинолюбы примут участие в викторинах, конкурсе рисунков на асфальте, отгадают кинокроссворд «Фильм! Фильм! Фильм!».

Встречи в «Летних парках чтения» будут продолжаться при условии сухой погоды, добавили в администрации Курска.