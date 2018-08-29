2018-08-29T16:19:24+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают водителя хэтчбека, устроившего ДТП на проспекте Кулакова

Очевидцев просят позвонить в полицию
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
ДТП произошло в Курске 14 августаДТП произошло в Курске 14 августаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция просит оказать помощь в установлении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и его совершивших.

14 августа примерно с часу до двух ночи на проспекте Кулакова Курска напротив дома № 25 неизвестный водитель, управляя автомобилем типа хетчбек, предположительно марки «ВАЗ-2114» серого цвета по предварительным данным врезался в припаркованный авто «Лада Калина» и скрылся с места ДТП.

Свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24