Курян познакомят с историей Дня знаний

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-29T15:26:15+03:00

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29 августа в 17.00 в парке Героев Гражданской войны начнется тематическая программа «Быть грамотным – престижно», посвященная Дню знаний. Куряне и гости города познакомятся с историей праздника, а также с традициями первого школьного дня в разных странах мира. Писатели и поэты расскажут интересные истории из своей школьной и студенческой жизни, прочтут свои произведения. Каждый сможет стать участником познавательно - интеллектуальных викторин и конкурсов.

Вниманию гостей будут представлены книжно-иллюстративные экспозиции «Здравствуй, страна знаний!», «Путешествие в мир школьных наук».