В Курской области отмечен приток населения

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-29T14:34:28+03:00

С начала года в регион въехало на ПМЖ почти 10 с половиной тысяч человек

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По данным Курскстата в январе-июне 2018 года в регион из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа приехало 10468 человек и выехало 10032 человека.

Основной поток мигрантов выбирает для жительства города и поселки городского типа: на тысячу человек, прибывших в сельскую местность, в первом полугодии этого года, приходится 1652 человека, пополнивших городское население.

Наиболее популярны у мигрантов Курск, Железногорск, Курчатов, Обоянь и Фатеж. А самыми востребованными районами оказались Курский, Суджанский, Советский и Медвенский.