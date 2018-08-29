Курянка перевела мошеннику 315 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-29T14:21:41+03:00

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Жертвой телефонного мошенника стала 62-летняя жительница Курска. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын стал виновником крупного преступления. Для решения этой проблемы пенсионерке посоветовали перевести деньги. Она сама сообщила, сколько денег хранится на ее карте. Все имеющиеся 315 тысяч рублей обещала перевести на указанный звонившим счет. Все время похода до банкомата преступник был с ней на связи и запрещал прерывать звонок. Получив денежный перевод, он закончил разговор и больше на звонки не отвечал.

Только после перевода денег женщина позвонила сыну, который сообщил, что все время занимался своими делами и никаких проблем у него не было. В полицию она обратилась сразу.

Сама курянка призналась, что много раз слышала о подобных преступлениях, но связаться с сыном сразу не посчитала нужным.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция пытается найти преступника и возместить ущерб.

Полиция напоминает, что любые предложения о переводе денег за избежание уголовной ответственности – это мошенничество. Ни в коем случае не продолжайте разговор, несмотря на то, что звонивший будет рекомендовать оставаться на связи. Сразу звоните близким, чтобы убедиться, что никто не попадал в беду.