В курских хозяйствах скот держат рядом с отходами

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-29T13:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства в области обращения с отходами животноводства.

Выяснилось, что главы крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственного предприятия нарушают ветеринарно-санитарные правила.

- Образующиеся в процессе жизнедеятельности крупного рогатого скота отходы складируются и хранятся на открытом участке грунта в том же месте, где содержатся животные.Площадки для хранения и обеззараживания биологических отходов не оборудованы. Акты о проведении дезинфекции помещений для содержания скота во время проверки не представлены, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Октябрьского района внес руководителям КФХ и директору сельхозпредприятия представления, в которых потребовал устранить нарушения.

Кроме того виновных ждет штраф.