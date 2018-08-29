2018-08-29T13:13:48+03:00
Происшествия

В курских хозяйствах скот держат рядом с отходами

Руководителей КФХ и сельхозпредприятия оштрафовали
Ольга ДАНИЛОВА
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Хозяйства ждет штрафХозяйства ждет штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения законодательства в области обращения с отходами животноводства.

Выяснилось, что главы крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственного предприятия нарушают ветеринарно-санитарные правила.

- Образующиеся в процессе жизнедеятельности крупного рогатого скота отходы складируются и хранятся на открытом участке грунта в том же месте, где содержатся животные.Площадки для хранения и обеззараживания биологических отходов не оборудованы. Акты о проведении дезинфекции помещений для содержания скота во время проверки не представлены, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Октябрьского района внес руководителям КФХ и директору сельхозпредприятия представления, в которых потребовал устранить нарушения.

Кроме того виновных ждет штраф.

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