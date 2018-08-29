Под Курском легковушка столкнулась с рельсовым автобусом

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-29T13:17:19+03:00

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В 09:10 29 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде во 2-м микрорайоне Курчатова.

Здесь столкнулись рельсовый автобус и «Лада Приора».

На место происшествия выезжали спасатели АСФ Курчатова, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП погиб водитель "Лады". Подробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.