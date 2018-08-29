В Курской области сохраняется 5-й класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-29T11:01:43+03:00

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В Курской области введен особый противопожарный режим с комплексом дополнительных профилактических и ограничительных мероприятий. Обстановка с пожарами контролируется в ежесуточном режиме.

Введены ограничения пребывания курян в лесах и въезда в них транспорта. Запрещено сжигание сухой травы, стерни, мусора.

Большая ответственность за соблюдение противопожарного режима лежит на органах местного самоуправления. Они должны организовать рейды на своих территориях, дополнительно обеспечить запас воды для целей пожаротушения, установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Ежедневно оперативные группы органов местного самоуправления вместе со старшими населенных пунктов, представителями полиции, работниками социальной сферы, сотрудниками надзорной деятельности проводят подворовые обходы с разъяснениями необходимости соблюдения противопожарных правил.

Спасатели еще раз напоминают о штрафах, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима: для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей; для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей; для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Для мониторинга лесопожарной обстановки ежедневно в области работает более 60 оперативных групп, в которые входят спасатели ГУ МЧС России по Курской области, представители комитета лесного хозяйства региона, ФГУ «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. В.В. Алехина» и других структур. Всего к работе привлекается свыше 170 человек и 60 единиц техники.

Пожарная обстановка контролируется и с помощью авиамониторинга. К примеру, 28 августа авиаразведка проводилась в Курске, в урочище Солянка и поселке Бунино Касторенского района.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Телефон службы спасения – 112.