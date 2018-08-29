Курская область готова к отопительному сезону на 90

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-29T10:22:33+03:00

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Все мероприятия по подготовке к зиме координирует областной штаб ЖКХ, аналогичные штабы созданы во всех районах области. Необходимые подготовительные и ремонтно-восстановительные мероприятия в соответствии с графиками проходят в плановом режиме. Завершается ремонт водопроводных, тепловых и электрических сетей, замена ветхих участков труб, подготовка котельных, опиловка аварийных деревьев, обследуется жилой фонд, пополняются запасы резервного топлива. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – детским садам, школам, больницам, домам культуры.

Кроме того идет строительство восьми новых блочных газовых котельных для средних школ, а также для областного клинического противотуберкулезного диспансера и Мантуровской ЦРБ. Продолжается работа по модернизации теплосетевого комплекса в поселке им. Карла Либкнехта, где будет построена еще одна газовая котельная, что позволит полностью вывести из эксплуатации старую энергоемкую.