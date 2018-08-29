2018-08-29T10:11:39+03:00
Общество

В Курской области могут узаконить строительство в охранной зоне заповедника

Администрация региона встала на защиту владельцев домов, возведенных на природоохранной территории
Светлана ВОЛКОВА
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Власти региона дошли до столицы, чтобы защитить собственность владельцев недвижимости рядом с заповедникомВласти региона дошли до столицы, чтобы защитить собственность владельцев недвижимости рядом с заповедникомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Александр Михайлов дал поручение разобраться с ситуацией, связанной с охранной зоной Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника, сообщили в администрации региона.

Проблема возникла в январе 2018 года после постановки трехкилометовой охранной (буферной) зоны заповедника на кадастровый учет. После чего Управление Росреестра по Курской области стало отказывать гражданам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны, без согласования с заповедником.

- Эта ситуация затрагивает законные права собственников более тысячи земельных участков ИЖС, которые не могут оформить право собственности на жилые дома из-за отказа в согласовании заповедником, - добавили в администрации Курской обалсти.

В июле 2018 года губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой, в связи с высокой социальной значимостью, ускорить подготовку решения о создании новой охранной зоны Центрально-Черноземного заповедника, которая учитывала бы интересы собственников.

Сейчас идут консультации с Министерством природных ресурсов РФ, министерством юстиции РФ, Росреестром, для подготовки правового решения, - прокомментировал этот вопрос первый заместитель губенатора Александр Зубарев. - Мы делаем все для того, чтобы интересы наших жителей были защищены, ведь было бы абсурдно забирать у людей землю, которую несколько лет назад дало им государство.

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