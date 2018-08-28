2018-08-28T18:10:37+03:00
Деловой Курск

В Курской области стали строить больше жилья

За семь месяцев введено уже 156,3 тысяч "квадратов"
Светлана ВОЛКОВА
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Жилья в регионе строится все большеЖилья в регионе строится все большеФото: Из архива КП.
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За семь месяцев этого года введено на 28,2% больше жилья к аналогичному периоду 2017 года. За 7 месяцев объем работ, выполненных в строительной сфере, составил 24,4 млрд рублей, или 100,3% к аналогичному прошлогоднему периоду. Введено в эксплуатацию 258,6 тыс. кв. м жилья, что на 11,3% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Из них 60,4% составляет индивидуальное жилье.

Многие районы уже перевыполняют целевые показатели по жилищному строительству. Так, Октябрьский район выполнил 90% годового задания. Хорошие результаты имеют Советский, Кореневский, Железногорский районы. Спады в жилищном строительстве отмечаются в Большесолдатском районе и городе Железногорске.

По итогам января-июля этого года в Центральном федеральном округе (включая г. Москву и Московскую область) Курская область находится на пятом месте по темпу ввода жилых домов в эксплуатацию.

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