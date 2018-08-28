2018-08-28T15:53:59+03:00
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В Курске откроется фотовыставка "Русь православная"

Свои работы представит Вероника Позднякова
Светлана ВОЛКОВА
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Коренная пустынь - одно из излюбленных православных мест в Курской областиКоренная пустынь - одно из излюбленных православных мест в Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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30 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется фотовыставка «Русь православная», на которой будут представлены работы Вероники Поздняковой.

Фотограф-любитель Вероника Позднякова по профессии - юрист, но с фотоаппаратом не расстается с 15 лет. Она любит путешествовать по живописным местам России, через фотографию передавая свое особое восприятие окружающего мира.

В экспозиции будет представлено 20 фоторабот – это храмы, расположенные на территории Курской области, Крыма и Санкт-Петербурга. В своих работах Вероника Позднякова показывает архитектурное великолепие православных святынь, подчеркивает удивительную гармонию, с которой они вписаны в окружающий пейзаж.

Фотовыставка продлится до 28 сентября.

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