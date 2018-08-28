2018-08-28T15:29:52+03:00
Здоровье

В Курской области стартовала прививочная кампания

Начались поставки вакцин для иммунизации населения от гриппа
Яна ШЕЛЕСТ
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Планируется привить против гриппа не менее 45% населения Курской областиПланируется привить против гриппа не менее 45% населения Курской областиФото: из архива "КП"
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В Курскую область начали централизованно поставлять вакцины для иммунизации населения от гриппа. Уже поступили первые партии - 142 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для взрослых. Всего в рамках подготовки к эпидсезону 2018-2019 гг. планируется привить против гриппа не менее 45% населения Курской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Поступившая вакцина безопасна и содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения на эпидсезон 2018-2019 г.г. Информацию о наличии вакцины для профилактики гриппа можно получить в медицинских организациях по месту жительства и аптечной сети.

Право на бесплатную вакцинацию от гриппа имеют: дети с 6 месяцев, школьники, учащиеся колледжей, студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Другие категории населения могут быть привиты за счет средств работодателей, предприятий и организаций, личных средств граждан. Для выработки стойкого иммунитета после прививки необходимо 10-14 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.

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