2018-08-28T15:03:46+03:00
Происшествия

Курский подросток перевел интернет-мошенникам 75 тысяч рублей

Парень хотел купить игровой аккаунт
Яна ШЕЛЕСТ
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Подросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплатыПодросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплатыФото: Из архива "КП"
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В полицию города Железногорска обратилась местная жительница и сообщила, что ее несовершеннолетний сын перевел мошенникам крупную сумму денег, рассказали в УМВД по Курской области.

Подросток много времени играл в онлайн компьютерную игру. Однажды в переписке с участником группы ему поступило предложение приобрести игровой аккаунт с большим количеством подписчиков, пользуясь которым он сможет зарабатывать деньги.

Подросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплаты на указанный номер «онлайн-кошелька». Сразу после этого лже-продавец перестал выходить на связь и отвечать на вопросы подростка.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские обращают внимание граждан о необходимости проявлять бдительность при совершении любых сделок через Интернет.

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