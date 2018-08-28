Курский подросток перевел интернет-мошенникам 75 тысяч рублей
В полицию города Железногорска обратилась местная жительница и сообщила, что ее несовершеннолетний сын перевел мошенникам крупную сумму денег, рассказали в УМВД по Курской области.
Подросток много времени играл в онлайн компьютерную игру. Однажды в переписке с участником группы ему поступило предложение приобрести игровой аккаунт с большим количеством подписчиков, пользуясь которым он сможет зарабатывать деньги.
Подросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплаты на указанный номер «онлайн-кошелька». Сразу после этого лже-продавец перестал выходить на связь и отвечать на вопросы подростка.
Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские обращают внимание граждан о необходимости проявлять бдительность при совершении любых сделок через Интернет.