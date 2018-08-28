Курский подросток перевел интернет-мошенникам 75 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-28T15:03:46+03:00

Подросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплаты Фото: Из архива "КП"

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В полицию города Железногорска обратилась местная жительница и сообщила, что ее несовершеннолетний сын перевел мошенникам крупную сумму денег, рассказали в УМВД по Курской области.

Подросток много времени играл в онлайн компьютерную игру. Однажды в переписке с участником группы ему поступило предложение приобрести игровой аккаунт с большим количеством подписчиков, пользуясь которым он сможет зарабатывать деньги.

Подросток похитил у родителей 75 тысяч рублей и перевел их через терминал оплаты на указанный номер «онлайн-кошелька». Сразу после этого лже-продавец перестал выходить на связь и отвечать на вопросы подростка.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские обращают внимание граждан о необходимости проявлять бдительность при совершении любых сделок через Интернет.