Под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-28T14:48:01+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Жилой одноэтажный дом в деревне 1-я Моква на улице Моковской загорелся 28 августа примерно в 8:45. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 1, 16, 20 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 08:57, полностью ликвидировали – в 09:01. В результате пожара в жилом кирпичном одноэтажном доме площадью 90 м² в комнате огонь повредил мебель и вещи. При пожаре никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 4 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

26 августа жилой дом загорелся в деревне Сапогово Курского района. Без крыши над головой осталась многодетная семья. Дом поджег семилетний ребенок, который играл со спичками.