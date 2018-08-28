2018-08-28T14:28:50+03:00
Общество

Курских школьников приглашают к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Кибервызов»

Ее участниками станут учащиеся 8-11-х классов
Светлана ВОЛКОВА
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Олимпиада пройдет в онлайн форматеОлимпиада пройдет в онлайн форматеФото: Из архива КП.
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Олимпиада проходит в рамках серии образовательных мероприятий для школьников и состоится с 11 по 19 сентября. Ее участниками станут учащиеся 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. 60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдет в ноябре в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Олимпиада предусматривает несколько этапов. Сначала в ходе индивидуальных онлайн-соревнований будут определены 80 финалистов. Ими станут участники, набравшие максимум баллов за решение задач различной сложности. Правильность и скорость ответа будет оценивать программный комплекс. Число попыток не ограничено.

Для участия в олимпиаде курским школьникам необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на официальном сайте «Кибервызова».

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