Курских школьников приглашают к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Кибервызов»

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-28T14:28:50+03:00

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Олимпиада проходит в рамках серии образовательных мероприятий для школьников и состоится с 11 по 19 сентября. Ее участниками станут учащиеся 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. 60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдет в ноябре в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Олимпиада предусматривает несколько этапов. Сначала в ходе индивидуальных онлайн-соревнований будут определены 80 финалистов. Ими станут участники, набравшие максимум баллов за решение задач различной сложности. Правильность и скорость ответа будет оценивать программный комплекс. Число попыток не ограничено.

Для участия в олимпиаде курским школьникам необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на официальном сайте «Кибервызова».