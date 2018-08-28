2018-08-28T14:04:12+03:00
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«Уральские пельмени» приедут в Курск с предъюбилейным туром

Новые и старые шутки прозвучат «вживую»
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт состоится в октябреКонцерт состоится в октябреФото: из открытых источников
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«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» представляют ПРЕДЪюбилейный тур. Они превратили ошибки и оговорки в самый блестящий номер программы, а самые смешные женские роли отдают актерам-мужчинам. Они придумывают новогодние программы в октябре, а в год 25-летия отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур». Поэтому (и не только) они единственные и неповторимые, долгожданные и всенародно любимые «Уральские Пельмени»! Это значит, что все официальные, торжественные и прочие обязательные в юбилей вещи останутся для телевизионного концерта к 25-летию. А гостей и зрителей «ПРЕДЪюбилейного тура» ждет только все самое смешное и любимое, проверенное зрителями, а также все самое новое, так сказать, с пылу с жару, ну, или только что из кастрюли.

На концерт приглашают всех любителей белого юмора, всех, кто ценит оптимистичное отношение к жизни, всех, кто хочет получить мощный заряд позитива. На концертах «ПРЕДЪюбилейного тура» старые номера прозвучат по-новому, а свежие шутки уйдут в народ, чтобы стать самыми любимыми! Берите с собой друзей-фанатов! А если найдете тех, кто ни разу не видел Шоу «Уральские Пельмени», то тем более приводите! Вместе вкуснее и веселее!

(12+)

25 октября в 19.00

Ул. Карла Маркса, 68

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