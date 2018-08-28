2018-08-28T13:44:52+03:00
Общество

Курянин ушел с пасеки и пропал

42-летнего мужчину разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина ушел с пасеки вблизи деревни Жердево Курского районаМужчина ушел с пасеки вблизи деревни Жердево Курского районаФото: УМВД России по Курской области.
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Полиция разыскивает без вести пропавшего 42-летнего Полуянко Валентина Ивановича. Уроженец Курска 17 мая 2018 ушел с пасеки вблизи деревни Жердево Курского района и до настоящего времени не вернулся.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения мужчины, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру (4712) 70-57-67.

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