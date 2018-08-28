2018-08-28T13:28:55+03:00
Происшествия

Пьяный курянин зарезал собутыльника

ЧП произошло в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Хозяин схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудьХозяин схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудь
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Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Трубеж Обоянского района. 57-летнего мужчину подозревают в убийстве.

26 августа 2018 года с вечера подозреваемый в своем доме распивал спиртные напитки с 46-летним знакомым. Ночью мужчины поссорились. Гость ударил хозяина кулаком в лицо, а тот в ответ схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудь. Потерпевший скончался, а хозяин лег спать. Проснувшись, он обнаружил знакомого мертвым, пошел к соседям и рассказал о случившемся.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается, сообщает СУ СК по Курской области.

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