Под Курском многодетная семья ютится на 20 квадратных метрах
Семья Виктории Трухиной и Романа Яценко с пятью детьми – единственная многодетная в курском райцентре Суджа. Их жилье общей площадью около 20 квадратных метров без центрального газо- и водоснабжения. Дом признан непригодным для проживания. Администрация города Суджи в Курской области не может решить жилищную проблему многодетной семьи.
Номер Виктории Трухиной в очереди на улучшение жилищных условий в Судже – 91-й. Так что ждать улучшения условий еще долго. Администрация Суджи предлагала семье переехать в часть бывшей гостиницы, переоборудованной из коврово-ткацкого цеха. Супруги отказались из-за состояния здания, рассказали активисты.
Региональные чиновники предложили Трухиной получить земельный участок под ИЖС для многодетных семей, приватизировать имеющееся жилье и за счет маткапитала пристроить новые «квадраты», получить областную субсидию на первый ипотечный взнос, на которую могут претендовать многодетные. Трухина с супругом не рассматривают такие варианты, потому что собственных средств не хватит ни на один проект, утверждают супруги. Из двух супругов работает только муж. Администрация Суджи отказывает в помощи, потому что нет свободного муниципального жилого фонда.
Местные активисты планируют встретиться с семьей и представителями местной власти в Судже 29 августа, чтобы обсудить возможные пути решения проблемы.