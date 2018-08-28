2018-08-28T13:14:57+03:00
Общество

Под Курском многодетная семья ютится на 20 квадратных метрах

В доме нет даже газа и воды
Светлана ВОЛКОВА
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Проблемы далеко не всех многодетных семей пока решены в регионеПроблемы далеко не всех многодетных семей пока решены в регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Семья Виктории Трухиной и Романа Яценко с пятью детьми – единственная многодетная в курском райцентре Суджа. Их жилье общей площадью около 20 квадратных метров без центрального газо- и водоснабжения. Дом признан непригодным для проживания. Администрация города Суджи в Курской области не может решить жилищную проблему многодетной семьи.

Номер Виктории Трухиной в очереди на улучшение жилищных условий в Судже – 91-й. Так что ждать улучшения условий еще долго. Администрация Суджи предлагала семье переехать в часть бывшей гостиницы, переоборудованной из коврово-ткацкого цеха. Супруги отказались из-за состояния здания, рассказали активисты.

Региональные чиновники предложили Трухиной получить земельный участок под ИЖС для многодетных семей, приватизировать имеющееся жилье и за счет маткапитала пристроить новые «квадраты», получить областную субсидию на первый ипотечный взнос, на которую могут претендовать многодетные. Трухина с супругом не рассматривают такие варианты, потому что собственных средств не хватит ни на один проект, утверждают супруги. Из двух супругов работает только муж. Администрация Суджи отказывает в помощи, потому что нет свободного муниципального жилого фонда.

Местные активисты планируют встретиться с семьей и представителями местной власти в Судже 29 августа, чтобы обсудить возможные пути решения проблемы.

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