Курские подростки украли на рынке мед

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-28T12:31:17+03:00

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В полицию обратился хозяин торгового павильона, расположенного на одном из рынков Курска. Мужчина сообщил, что у него украли 25 кг меда, сорвав навесные замки.

Сотрудники полиции приехали на место преступления и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Похитителями оказались двое подростков 14-ти и 15-ти лет. Краденное они переносили несколько раз в укромное место, а потом продали знакомым, сообщили в УМВД по Курской области.

Ущерб от их действий подростков составил почти 20 тысяч рублей. Часть похищенного меда уже возвратили владельцу. Один из парней стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, второго ожидает постановка на профилактический учет. Оба уже достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Они сознались в содеянном и стали фигурантами уголовного дела.