2018-08-28T11:58:22+03:00
Происшествия

Под Курском рабочего засыпало зерном

Мужчина скончался от механической асфиксии
Яна ШЕЛЕСТ
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Борт открылся, мужчину потоком зерна сбило с ногБорт открылся, мужчину потоком зерна сбило с ногФото: материалы пресс-служб
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Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

27 июля 2018 года утром водитель грузовика, работающий на одном из сельхозпредприятий Курской области, возил зерно с поля в приемный бункер зерносушилки, расположенный на зернотоке. В очередной раз водитель подъехал к приемному бункеру, установил автомобиль на разгрузочную площадку, подошел к борту автомобиля и с помощью рычага открыл его, но борт не открылся.

Далее он по краю бункера, держась за борт, дошел до середины кузова и попытался открыть борт с помощью монтировки. В этот момент борт открылся, и мужчину потоком зерна сбило с ног, после чего он упал в приемный бункер зерносушилки. Водителя засыпало зерном, он скончался от механической асфиксии, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.

Сейчас проводится расследование, назначены судебные экспертизы, устанавливаются лица, допустившие нарушения правил охраны труда и не обеспечивших оборудование бункера предохранительными решетками, перилами или другими устройствами, исключающими возможность падения в них работников.

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