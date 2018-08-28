2018-08-28T11:31:30+03:00
Происшествия

В Курске 13-летний скутерист столкнулся с велосипедистом

Несовершеннолетний пассажир велосипеда получил травмы
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Водитель велосипеда с места ДТП скрылсяВодитель велосипеда с места ДТП скрылсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 августа примерно в 20:25 на улице Пионеров напротив дома № 66д 13-летний водитель мопеда столкнулся с велосипедистом. На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 4 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В результате столкновения 11-летний пассажир велосипеда получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. А водитель велосипеда с места ДТП скрылся, сообщили в УМВД по Курской области.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить в полицию по телефону: 102, или телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

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