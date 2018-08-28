В Курске открывается выставка Виктории Черкашиной

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-28T10:36:00+03:00

На выставке будет представлено около 40 произведений Фото: Из архива "КП"

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Сегодня, 28 августа, в 14.30 в фойе Администрации города Курска состоится открытие персональной выставки произведений живописи и графики Виктории Черкашиной. На выставке будет представлено около 40 живописных и графических произведений - натюрморты, пейзажи и портреты.

30 августа в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный» на Красной площади состоится открытие выставки произведений живописи Елены Третьяковой. На выставке будет представлено около 70 произведений - портреты, пейзажи и натюрморты.