Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда
На дорогах Курска судебные приставы-исполнители городских подразделений УФССП России по Курской области провели совместный рейд с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Курской области и комитетом автодорог Курской области. Выявляли водителей-должников по исполнительным производствам.
Совместный рейд проводился с использованием аппаратно-программного комплекса «Крис - П», который позволяет выявлять по базе данных судебных приставов в транспортном потоке в автоматическом режиме автомобили, владельцы которых имеют непогашенную задолженность.
Во время рейда выявлено 69 авто, принадлежащих должникам. С должников-автолюбителей взыскано долгов на общую сумму более 200 тысяч рублей.
Судебные приставы-исполнители арестовали 12 авто.
Кроме того, во время рейда сотрудники УГИБДД остановили Audi Q5, которое числилось по исполнительному производству о взыскании задолженности по кредиту почти на 5 млн. рублей. Судебное решение, обязывающее оплатить задолженность, хозяйка игнорировала, деньги не выплачивала. Судебный пристав-исполнитель арестовал машину.
УФССП России по Курской области напоминает, что информацию о неоплаченных долгах жители Курской области могут узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», действующим на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области, а также с помощью этого сервиса возможно без комиссии оплатить имеющуюся задолженность.