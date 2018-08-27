2018-08-27T17:03:21+03:00
Общество

Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда

Хозяйка одного из них задолжала по кредиту более пяти миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Должников останавливали прямо на дорогеДолжников останавливали прямо на дорогеФото: Светлана ВОЛКОВА
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На дорогах Курска судебные приставы-исполнители городских подразделений УФССП России по Курской области провели совместный рейд с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Курской области и комитетом автодорог Курской области. Выявляли водителей-должников по исполнительным производствам.

Совместный рейд проводился с использованием аппаратно-программного комплекса «Крис - П», который позволяет выявлять по базе данных судебных приставов в транспортном потоке в автоматическом режиме автомобили, владельцы которых имеют непогашенную задолженность.

Во время рейда выявлено 69 авто, принадлежащих должникам. С должников-автолюбителей взыскано долгов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители арестовали 12 авто.

Кроме того, во время рейда сотрудники УГИБДД остановили Audi Q5, которое числилось по исполнительному производству о взыскании задолженности по кредиту почти на 5 млн. рублей. Судебное решение, обязывающее оплатить задолженность, хозяйка игнорировала, деньги не выплачивала. Судебный пристав-исполнитель арестовал машину.

УФССП России по Курской области напоминает, что информацию о неоплаченных долгах жители Курской области могут узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», действующим на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области, а также с помощью этого сервиса возможно без комиссии оплатить имеющуюся задолженность.

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