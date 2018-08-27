2018-08-27T16:59:18+03:00
Общество

В Курске прошли медовые ярмарки

На них продали 17 тонн меда
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В медовых ярмарках приняли участие около 70 производителей медовой продукцииВ медовых ярмарках приняли участие около 70 производителей медовой продукцииФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

В августе в Курске прошли три медовые ярмарки. У курян и гостей города была возможность купить мед и свежие высококачественные продукты пчеловодства непосредственно у пчеловодов, а также стать участниками дегустаций от разных пасек, узнать о методах и способах применения и хранения меда.

В медовых ярмарках приняли участие около 70 производителей медовой продукции из 20 районов и городов Курской области. Экологически чистый мед и другая продукция пчеловодства - прополис, воск, пыльца - пользовались большим спросом. Килограмм меда можно было купить в среднем по 200 рублей за килограмм.

В сентябре-октябре мед и продукция пчеловодства будут широко представлены на плодоовощных ярмарках «Осень – 2018».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда
За неделю на пульт курского МЧС поступило более 5 тысяч ложных сообщений
30 августа Курск останется без воды
В Курской области за выходные прав лишился 21 водитель
В Курске разыскивается квартирный вор
Главу курского сельсовета признали виновным в превышении полномочий
"Курскоблводоканал" оштрафовали за перебои в водоснабжении
Бывшего замгубернатора Курской области отправили в колонию
Без вести пропал 41-летний курянин
В Курске откроется выставка Елены Третьяковой
Под Курском погиб 55-летний мотоциклист
Курский СК расследует обстоятельства взрыва, в результате которого погиб ребенок
В Курске пропал 26-летний парень
Курские приставы провели совместный рейд с «Квадрой»
Под Курском сгорел деревянный дом
Курский ФК «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
Под Курском ВАЗ съехал в кювет
Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад
В Курске столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»: есть пострадавший
В Курской области сгорела «ГАЗель»
Откроют бюст курянина – мультипликатора Бориса Дежкина
1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят
В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок