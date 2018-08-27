В Курске прошли медовые ярмарки

СЕГОДНЯ 16:54 2018-08-27T16:59:18+03:00

В медовых ярмарках приняли участие около 70 производителей медовой продукции Фото: из архива "КП"

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В августе в Курске прошли три медовые ярмарки. У курян и гостей города была возможность купить мед и свежие высококачественные продукты пчеловодства непосредственно у пчеловодов, а также стать участниками дегустаций от разных пасек, узнать о методах и способах применения и хранения меда.

В медовых ярмарках приняли участие около 70 производителей медовой продукции из 20 районов и городов Курской области. Экологически чистый мед и другая продукция пчеловодства - прополис, воск, пыльца - пользовались большим спросом. Килограмм меда можно было купить в среднем по 200 рублей за килограмм.

В сентябре-октябре мед и продукция пчеловодства будут широко представлены на плодоовощных ярмарках «Осень – 2018».