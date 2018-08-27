За неделю на пульт курского МЧС поступило более 5 тысяч ложных сообщений

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-27T16:34:50+03:00

За неделю поступило почти 16 тысяч вызовов Фото: Из архива КП.

Почти каждый третий вызов поступает от "звонарей"

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С 20 по 26 августа в Службу спасения – «112» Курской области поступили более 16 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Из общего числа более 5 тысяч сообщений относились к категории «ложные».

Пожарно-спасательные подразделения восемь раз выезжали на сообщения о пожарах, 33 раза реагировали на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими.

Так, 20 августа в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении поисковым отрядом «Рубеж» пяти боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Смородина Хомутовского района. Спасатели АСС Курской области извлекли опасные находки и уничтожили на спецполигоне.

В этом же районе 21 августа на хуторе Таборище при проведении сельскохозяйственных работ местные жители на поле нашли 19 артснарядов времен войны, которые также уничтожены на полигоне.

26 августа предположительно из-за детской шалости произошел пожар в деревне Сапогово Курского района. В результате в жилом одноэтажном деревянном доме сгорела кровля и частично обрушилась, выгорели две комнаты, повреждены стены и мебель.