2018-08-27T16:27:31+03:00
Общество

30 августа Курск останется без воды

Отключения холодной воды запланированы во всех трех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас воды!Сделайте необходимый запас воды!Фото: Из архива "КП"
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В четверг, 30 августа с 8.00 до 21.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, микрорайон «КЗТЗ» Сеймского округа, на ул. Литовская, Песковские и Энгельса с прилегающими, на ул. 50 лет Октября с прилегающими улицами, Пирогова, Суворовские, Аэродромные, ул. Бойцов 9 Дивизии, Павлуновского, Чехова, Щепкина, Советская, К.Либкнехта, В.Луговая, В.Казацкая, Скорятина, Запольная, Пучковка, 2-я Орловская, ул.Хрущева, №12, 24, 28-40, Веспремская 7, Орловская 18, 20, 20а, Студенческая, 3, пр.Дружбы, 19, Майский бульвар - нечетные номера домов, Дзержинского с прилегающими по обе стороны улицами, ул.Звездная, пр.Клыкова, улицы частного сектора по пр.Дружбы и прилегающих улиц.

На Северно-Западе будет снижено давление в сетях (подача воды не выше 1-2-го этажа).

Сделайте необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14

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