В Курске разыскивается квартирный вор

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-27T16:15:08+03:00

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Курская полиция разыскивает 40-летнего Глебова Юрия Сергеевича. По предварительной информации, в июле 2018 года мужчина похитил 20 тысяч рублей из дома знакомой по проспекту Клыкова города Курска.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Все, кому известно местонахождение подозреваемого, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90, 8-951-080-10-30.