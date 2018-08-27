2018-08-27T16:15:08+03:00
Происшествия

В Курске разыскивается квартирный вор

40-летний мужчина похитил из дома знакомой 20 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Обстоятельства произошедшего устанавливаютсяОбстоятельства произошедшего устанавливаютсяФото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

Курская полиция разыскивает 40-летнего Глебова Юрия Сергеевича. По предварительной информации, в июле 2018 года мужчина похитил 20 тысяч рублей из дома знакомой по проспекту Клыкова города Курска.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Все, кому известно местонахождение подозреваемого, могут сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90, 8-951-080-10-30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда
В Курске прошли медовые ярмарки
За неделю на пульт курского МЧС поступило более 5 тысяч ложных сообщений
30 августа Курск останется без воды
В Курской области за выходные прав лишился 21 водитель
Главу курского сельсовета признали виновным в превышении полномочий
"Курскоблводоканал" оштрафовали за перебои в водоснабжении
Бывшего замгубернатора Курской области отправили в колонию
Без вести пропал 41-летний курянин
В Курске откроется выставка Елены Третьяковой
Под Курском погиб 55-летний мотоциклист
Курский СК расследует обстоятельства взрыва, в результате которого погиб ребенок
В Курске пропал 26-летний парень
Курские приставы провели совместный рейд с «Квадрой»
Под Курском сгорел деревянный дом
Курский ФК «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
Под Курском ВАЗ съехал в кювет
Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад
В Курске столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»: есть пострадавший
В Курской области сгорела «ГАЗель»
Откроют бюст курянина – мультипликатора Бориса Дежкина
1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят
В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок