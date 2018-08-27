Главу курского сельсовета признали виновным в превышении полномочий

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-27T15:38:38+03:00

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Касторенский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации одного из сельских советов Касторенского района. Он признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

С 23 апреля 2012 по 8 июля 2014 года глава сельсовета заключил от имени Администрации сельсовета фиктивный договор найма автомобиля, который принадлежал его знакомому. При этом деньги, которые выделялись для оплаты по договору, он тратил на заправку своего личного автомобиля. За это время общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 270 тысяч рублей.

Суд дал ему два года условно с испытательным сроком год. Кроме того в течение года он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением в них организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций.