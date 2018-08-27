Бывшего замгубернатора Курской области отправили в колонию

СЕГОДНЯ 13:23 2018-08-27T14:39:13+03:00

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Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова к двум годам колонии строгого режима. Также подсудимому назначили штраф в размере 1 млн 133 тысячи 143 рубля.

Василия Зубкова задержали в июне 2017 года по подозрению в получении взятки в виде гаража стоимостью свыше 1 млн рублей от строительной компании. Замгубернатора попросили посодействовать в выдаче заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

На момент ареста Василий Зубков являлся председателем комитета региональной безопасности Курской области в ранге заместителя губернатора. Он контролировал работу государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также инспекции строительного надзора. До этого с 1997 года по 2013 год возглавлял управление МЧС РФ по Курской области.

Учредитель строительной компании Александр Филимонов получил два года, бывший заместитель начальника противопожарной службы региона Андрей Занин - 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Каждому из них назначили штраф в размере свыше 1 млн рублей. Директора компании Наталью Кретову приговорили к штрафу размере 500 тысяч рублей.