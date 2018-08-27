2018-08-27T14:39:13+03:00
Происшествия

Бывшего замгубернатора Курской области отправили в колонию

Василий Зубков попался на крупной взятке
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Василия Зубкова задержали в июне 2017 годаВасилия Зубкова задержали в июне 2017 годаФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова к двум годам колонии строгого режима. Также подсудимому назначили штраф в размере 1 млн 133 тысячи 143 рубля.

Василия Зубкова задержали в июне 2017 года по подозрению в получении взятки в виде гаража стоимостью свыше 1 млн рублей от строительной компании. Замгубернатора попросили посодействовать в выдаче заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

На момент ареста Василий Зубков являлся председателем комитета региональной безопасности Курской области в ранге заместителя губернатора. Он контролировал работу государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также инспекции строительного надзора. До этого с 1997 года по 2013 год возглавлял управление МЧС РФ по Курской области.

Учредитель строительной компании Александр Филимонов получил два года, бывший заместитель начальника противопожарной службы региона Андрей Занин - 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Каждому из них назначили штраф в размере свыше 1 млн рублей. Директора компании Наталью Кретову приговорили к штрафу размере 500 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские судебные приставы арестовали 12 авто во время рейда
В Курске прошли медовые ярмарки
За неделю на пульт курского МЧС поступило более 5 тысяч ложных сообщений
30 августа Курск останется без воды
В Курской области за выходные прав лишился 21 водитель
В Курске разыскивается квартирный вор
Главу курского сельсовета признали виновным в превышении полномочий
"Курскоблводоканал" оштрафовали за перебои в водоснабжении
Без вести пропал 41-летний курянин
В Курске откроется выставка Елены Третьяковой
Под Курском погиб 55-летний мотоциклист
Курский СК расследует обстоятельства взрыва, в результате которого погиб ребенок
В Курске пропал 26-летний парень
Курские приставы провели совместный рейд с «Квадрой»
Под Курском сгорел деревянный дом
Курский ФК «Авангард» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
Под Курском ВАЗ съехал в кювет
Полицейские просят курян помочь найти мужчину, пропавшего два года назад
В Курске столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»: есть пострадавший
В Курской области сгорела «ГАЗель»
Откроют бюст курянина – мультипликатора Бориса Дежкина
1 сентября в первый класс пойдет почти 13 тысяч курских ребят
В Курской области от взрыва гранаты погиб ребенок