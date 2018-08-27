Без вести пропал 41-летний курянин
Разыскивается без вести пропавший Каранда Алексей Анатольевич, 1977 года рождения, уроженец Глушковского района. На такси он направился в деревню Яньково Рыльского района Курской области и до сих пор его место нахождения неизвестно.
Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, глаза серо-голубого цвета, лицо овальное, волос короткий, темно-русого цвета.
Был одет: осенняя болоньевая куртка черного цвета, ниже пояса на молнии, шерстяные брюки черного цвета, шерстяной свитер черного цвета на молнии с воротником, вязаная шапка черного цвета с кантом красного цвета, ботинки из кожзаменителя черного цвета, 42 размера.
Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, могут сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102.