Без вести пропал 41-летний курянин

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-27T12:54:17+03:00

Всех, кто обладает информацией о местонахождении курянина, просят сообщит в полицию Фото: УМВД России по Курской области.

Мужчина на такси отправился в соседний район и исчез

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Разыскивается без вести пропавший Каранда Алексей Анатольевич, 1977 года рождения, уроженец Глушковского района. На такси он направился в деревню Яньково Рыльского района Курской области и до сих пор его место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, глаза серо-голубого цвета, лицо овальное, волос короткий, темно-русого цвета.

Был одет: осенняя болоньевая куртка черного цвета, ниже пояса на молнии, шерстяные брюки черного цвета, шерстяной свитер черного цвета на молнии с воротником, вязаная шапка черного цвета с кантом красного цвета, ботинки из кожзаменителя черного цвета, 42 размера.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, могут сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102.