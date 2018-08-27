2018-08-27T12:51:57+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка Елены Третьяковой

Экспозиция расположится в выставочном зале КТЦ «Звёздный»
Яна ШЕЛЕСТ
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Вход на выставку свободныйВход на выставку свободныйФото: предоставлено пресс-службой
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30 августа в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звёздный» на Красной площади состоится открытие выставки произведений живописи Елены Третьяковой. На выставке будет представлено около 70 произведений - портреты, пейзажи и натюрморты.

Елена Борисовна – кандидат медицинских наук, врач-невролог, директор ООО «Мед Концепт», в свободное от работы время пишет картины. Является участницей областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставок и конкурсов.

Первая персональная выставка Елены Третьяковой состоялась осенью 2016 года в Литературном музее по рекомендации Курского Союза художников. Тогда её творчество высоко оценили не только любители живописи, но и известные мастера. Новая выставка станет уже 3-й по счету персональной выставкой в Курске.

Выставка продлится до 18 сентября. Вход на выставку свободный!

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